Papa Leone XIV contro la guerra | Ai responsabili dico ‘dialoghiamo’ Pronto a ogni sforzo per la pace

Papa Leone XIV, seguendo l'esempio di Francesco I, si schiera fermamente contro la guerra, esortando i responsabili a dialogare per costruire la pace. “La Chiesa non si stancherà di ripetere: tacciano le armi”, afferma il Pontefice nell'incontro con i partecipanti al Giubileo delle Chiese Orientali, pronto a ogni sforzo per porre fine ai conflitti.

Papa Leone XIV, come il suo predecessore Francesco I, chiede la fine dei conflitti e promette di impegnarsi affinché si raggiunga la pace. “La Chiesa non si stancherà di ripetere: tacciano le armi”, ha detto il Pontefice ricevendo in udienza i partecipanti al Giubileo delle Chiese Orientali. “E vorrei ringraziare Dio – ha aggiunto – per quanti nel silenzio, nella preghiera, nell’offerta cuciono trame di pace; e i cristiani – orientali e latini – che, specialmente in Medio Oriente, perseverano e resistono nelle loro terre, più forti della tentazione di abbandonarle. Ai cristiani va data la possibilità, non solo a parole, di rimanere nelle loro terre con tutti i diritti necessari per un’esistenza sicura. Vi prego, ci si impegni per questo! E grazie a voi, cari fratelli e sorelle dell’Oriente, da cui è sorto Gesù, il Sole di giustizia, per essere ‘luci del mondo’”. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa Leone XIV contro la guerra: “Ai responsabili dico ‘dialoghiamo’. Pronto a ogni sforzo per la pace”

Robert Francis Prevost, chi è Papa Leone XIV: il primo Pontefice americano nella storia della Chiesa

L'8 maggio 2025, alle 18:08, la fumata bianca dalla Cappella Sistina ha annunciato l'elezione del 267º Papa della Chiesa cattolica: il cardinale statunitense Robert Francis Prevost, che ha scelto il nome di Leone XIV.