Papa Leone XIV conquista i social | 10 milioni di follower in un solo giorno

Papa Leone XIV conquista i social in modo straordinario, raggiungendo 10 milioni di follower in un solo giorno. Abbonati a DayItalianews per seguire la sua missione di mantenere vivo il messaggio digitale della Chiesa, con la frase "Peace be with you all" che risuona come un inno di pace e speranza sin dal suo discorso di insediamento.

Il nuovo Pontefice mantiene vivo il messaggio digitale della Chiesa. "Peace be with you all" è la frase che campeggia nella biografia del profilo Instagram ufficiale di Papa Leone XIV, lo stesso saluto che aveva pronunciato dalla Loggia di San Pietro subito dopo l'elezione, davanti a una folla immensa. Il Pontefice ha deciso di proseguire la tradizione digitale avviata dai suoi predecessori, mantenendo attivi gli account ufficiali su X e Instagram, con un risultato impressionante: 10 milioni di follower in appena 24 ore. Il primo messaggio: un invito universale alla pace. Nel suo primo post ufficiale, Papa Leone XIV ha condiviso un messaggio toccante: "La pace sia con tutti voi! Questo è il primo saluto del Cristo Risorto, il Buon Pastore. Anch'io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, tutte le persone, ovunque siano, tutti i popoli, tutta la terra.

