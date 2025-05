Papa Leone XIV ai leader mondiali | Dialoghiamo e negoziamo per la pace

In un appello accorato ai leader mondiali, Papa Leone XIV ribadisce l'importanza del dialogo e della negoziazione per la pace. Durante un incontro con le Chiese Orientali, il Papa sottolinea che "la guerra non è mai inevitabile", evidenziando il valore dei riti latini come patrimonio prezioso della Chiesa Cattolica da custodire e preservare.

"La guerra non è mai inevitabile", scandisce il Papa Papa durante l'incontro con le Chiese Orientali, sottolineando l'importanza di custodire e preservare i riti latini che sono fonte di grande ricchezza per la Chiesa Cattolica

L'8 maggio 2025, alle 18:08, la fumata bianca dalla Cappella Sistina ha annunciato l'elezione del 267º Papa della Chiesa cattolica: il cardinale statunitense Robert Francis Prevost, che ha scelto il nome di Leone XIV.