Papa Leone Parolin sul primo viaggio apostolico | Penso sarà Nicea

Il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, ha espresso la sua opinione sul primo viaggio apostolico di Papa Leone XIV, suggerendo Nicea come meta. Durante un convegno alla Gregoriana, ha sottolineato l'importanza di questo luogo per la Chiesa cattolica e il suo significato nel contesto dell'ecumenismo, riflettendo sulle sfide attuali e sulle opportunità di dialogo.

«Penso Nicea». Così il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, a margine di un convegno alla Gregoriana, alla domanda sul quale possa essere il primo viaggio di Papa Leone XIV. «Nicea è un momento importante per la chiesa cattolica, è un momento importante per l'ecumenismo», ha sottolineato. «Era previsto ci andasse Papa Francesco. Immagino che Leone XIV si metterà nella.

