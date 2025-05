Papa Leone lettera agli ebrei | Rafforziamo il dialogo Svolta dopo le tensioni nel pontificato di Francesco

Papa Leone XIV, nella sua recente lettera agli Ebrei, punta a rafforzare il dialogo interreligioso dopo le tensioni vissute nel pontificato di Francesco. Per ricucire gli strappi creati dal 7 ottobre in poi, sarà fondamentale unire le forze con pazienza e determinazione, utilizzando simbolicamente ago e filo per ricucire relazioni storicamente complesse.

Per ricucire gli strappi con il mondo ebraico che si sono prodotti in questi ultimi due anni, dal Sette di Ottobre in poi, servirà ago e (tantissimo) filo. Leone XIV dovrà lavorare di.

Papa Leone, lettera agli ebrei: «Rafforziamo il dialogo». Svolta dopo le tensioni nel pontificato di Francesco

Per ricucire gli strappi con il mondo ebraico che si sono prodotti in questi ultimi due anni, dal Sette di Ottobre in poi, servirà ago e (tantissimo) filo. Leone XIV dovrà lavorare ...

Papa Leone XIV ai cardinali: 'Riprendo il cammino di Francesco. La Chiesa risponda alla nuova rivoluzione industriale e IA'

Il pontefice: "Raccogliamo questa preziosa eredità e riprendiamo il cammino, animati dalla stessa speranza che viene dalla fede". "Per questo ho preso il nome di Leone XIV. Perché il Papa della storic ...

Come scrivere a Papa Leone XIV: l’indirizzo del Pontefice

L'indirizzo per scrivere a Bergoglio, infatti, oltre agli altri due già citati, era: Sua Santità Papa Francesco – Casa Santa Marta – 00120 Città del Vaticano .Il Pontefice non possedeva invece nessun ...

Robert Francis Prevost, chi è Papa Leone XIV: il primo Pontefice americano nella storia della Chiesa

L'8 maggio 2025, alle 18:08, la fumata bianca dalla Cappella Sistina ha annunciato l'elezione del 267º Papa della Chiesa cattolica: il cardinale statunitense Robert Francis Prevost, che ha scelto il nome di Leone XIV.