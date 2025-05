Papa Leone i retroscena del Conclave | C' erano tre nomi forti La fumata in ritardo la reazione di Prevost il voto decisivo

La prima serata del Conclave per l'elezione di Papa Leone I si è rivelata drammatica. Tre candidati in lizza, una fumata nera attesa per ore e una reazione nervosa tra i presenti. Il ritardo, inizialmente previsto per le 19, ha creato tensione e speculazioni fra i fedeli in piazza, rendendo il clima di attesa ancora più carico di significati.

La prima serata di Conclave, con quella fumata nera attesa per ore da migliaia di fedeli in piazza, prevista intorno alle 19 ma arrivata solo alle 21, fece scattare tanti punti interrogativi:

