Papa Leone e Jannik Sinner colpo di scena | com’è andata a finire dopo la battuta del pontefice sul tennista

Papa Leone XIV ha sorpreso tutti con una battuta inaspettata durante l'incontro con Jannik Sinner, il numero uno del tennis mondiale. Questo evento, carico di simbolismo, ha visto la partecipazione anche delle famiglie dei due protagonisti, creando un’atmosfera di grande emozione e curiosità. Scopriamo come si è svolto questo incontro straordinario.

Il numero uno del tennis mondiale, Jannik Sinner, è stato accolto questa mattina in Vaticano da Papa Leone XIV, in un incontro carico di simbolismo e curiosità che ha visto protagonista anche la famiglia dell’atleta e quella di Angelo Binaghi, presidente della Federazione italiana tennis e padel. Il giovane campione altoatesino ha varcato le soglie del Palazzo Apostolico insieme a chi da sempre lo accompagna nel suo percorso sportivo, condividendo con il Pontefice un momento di particolare significato non solo per lo sport, ma anche per il mondo cattolico. Papa Leone XIV, salito da poco al soglio pontificio, ha da subito mostrato un piglio originale e un’apertura inedita verso l’universo sportivo. Già nei giorni scorsi aveva confessato ai giornalisti di essere stato un appassionato di tennis in gioventù, nonché un discreto giocatore. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it

L'8 maggio 2025, alle 18:08, la fumata bianca dalla Cappella Sistina ha annunciato l'elezione del 267º Papa della Chiesa cattolica: il cardinale statunitense Robert Francis Prevost, che ha scelto il nome di Leone XIV.