Papa | impegnerò ogni mio sforzo perché la pace si diffonda nel mondo

Nel cuore del Vaticano, il Papa si impegna con fervore per la diffusione della pace nel mondo. In un appassionato appello, sottolinea l'importanza di favorire il dialogo tra i nemici e restituire dignità ai popoli, affermando che la Santa Sede è pronta a svolgere un ruolo attivo in questa fondamentale missione umanitaria.

Città del Vaticano, 14 mag. (askanews) - "Perché questa pace si diffonda, io impiegherò ogni sforzo. La Santa Sede è a disposizione perché i nemici si incontrino e si guardino negli occhi, perché ai popoli sia restituita una speranza e sia ridata la dignità che meritano, la dignità della pace". A dirlo Papa Leone incontrando oggi in Vaticano i partecipanti al Giubileo delle Chiese orientali. "I popoli vogliono la pace e io, col cuore in mano, dico ai responsabili dei popoli: incontriamoci, dialoghiamo, negoziamo!", ha detto il pontefice, ribadendo che "la guerra non è mai inevitabile, le armi possono e devono tacere, perché non risolvono i problemi ma li aumentano; perché passerà alla storia chi seminerà pace, non chi mieterà vittime; perché gli altri non sono anzitutto nemici, ma esseri umani: non cattivi da odiare, ma persone con cui parlare. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Papa: impegnerò ogni mio sforzo perché la pace si diffonda nel mondo

GTA Online: vi presentiamo il Vapid Slamtruck, il sogno di ogni stuntman

In più, ricompense doppie nella serie di sfide del bunker, maglietta vintage della Vapid per collezionisti e altro A causa della recente ondata di incidenti che hanno visto come protagonista questo modello, desideriamo ricordare ai potenziali acquirenti che un effetto collaterale comune della guida del Vapid Slamtruck è il costante flusso di imbecilli che cercano di superarlo per immettersi in autostrada.