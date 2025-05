Papa Francesco alle Chiese orientali | un appello alla pace e riconciliazione

Papa Francesco rivolge un forte appello alle Chiese orientali, esprimendo l'urgenza di pace e riconciliazione. Sottolineando il dolore delle guerre nei luoghi a loro cari, invita a riflettere sul valore della solidarietà e della speranza, perché, evidenzia, chi ha vissuto l’orrore del conflitto ha un'importante voce nel cammino verso la stabilità e la coesione.

Il Papa, nel discorso alle Chiese orientali, ricorda: "Chi più di voi, che conoscete da vicino gli orrori della guerra, tanto che Papa Francesco chiamò le vostre Chiese 'martiriali'? È vero: dalla Terra Santa all'Ucraina, dal Libano alla Siria, dal Medio Oriente al Tigray e al Caucaso, quanta violenza! E su tutto questo orrore, sui massacri di tante giovani vite, che dovrebbero provocare sdegno, perché, in nome della conquista militare, a morire sono le persone, si staglia un appello: non tanto quello del Papa, ma di Cristo, che ripete: 'Pace a voi!'". "La pace di Cristo non è il silenzio tombale dopo il conflitto, non è il risultato della sopraffazione, ma è un dono che guarda alle persone e ne riattiva la vita. Preghiamo per questa pace, che è riconciliazione, perdono, coraggio di voltare pagina e ricominciare", sottolinea il Papa. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Papa Francesco alle Chiese orientali: un appello alla pace e riconciliazione

Le notizie più recenti da fonti esterne

Papa Francesco alle Chiese orientali: un appello alla pace e riconciliazione

quotidiano.net scrive: Nel discorso alle Chiese orientali, Papa Francesco invoca la pace di Cristo come riconciliazione e perdono, contro gli orrori della guerra.

Il Papa: in Medio Oriente, Ucraina e Caucaso Chiese “martiriali”

Lo riporta askanews.it: Città del Vaticano, 14 mag. (askanews) – I cristiani d’Oriente, in questo specifico tempo storico in particolare, possono “cantare parole di speranza nell’abisso della violenza. Chi più di voi, che co ...

Leone XIV: alle Chiese orientali, “siete preziosi”. Cita Papa Francesco e Leone XIII

Si legge su agensir.it: “Cristo è risorto. È veramente risorto!”. Nella sua prima udienza giubilare, dedicata ai partecipanti al Giubileo delle Chiese orientali, Leone XI V ha scelto di salutare i presenti in Aula Paolo VI “ ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Chiese le dimissioni di Papa Francesco - mons - Viganò accusato di scisma

Viganò, che era arrivato a chiedere le dimissioni del Papa, si dice onorato delle accuse. Accusa di scisma per monsignor Carlo Maria Viganò.