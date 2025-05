Papa ai potenti | incontriamocinegoziamo

In un'appassionata udienza alle Chiese orientali, il Papa lancia un accorato appello ai potenti del mondo: è tempo di incontrarsi e negoziare per la pace. Dalla Terra Santa all'Ucraina, passando per Libano e Siria, il Pontefice denuncia la violenza che devasta molte vite innocenti, richiamando l'insegnamento di Cristo: "Pace a voi".

11.20 Nell'udienza alle Chiese orientali, il Papa ribadisce: "Dalla Terra Santa all' Ucraina,da Libano alla Siria,dal Medioriente al Tigray e al Caucaso, quanta violenza. E su tutto questo orrore, sui massacri di tante giovani vite, un appello, non tanto del Papa ma di Cristo, che ripete 'Pace a voi'". "Impiegherò ogni sforzo per la pace. La Santa Sede è a disposizione perché i nemici si incontrino e si guardino negli occhi. Dico ai responsabili dei popoli: incontriamoci, dialoghiamo, negoziamo". 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it

