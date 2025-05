paolo mandelli riflette sul futuro dopo la sconfitta del modena col cesena

Dopo la sconfitta contro il Cesena, Paolo Mandelli riflette sul futuro della squadra, che ha ottenuto solo un punto nelle ultime quattro partite. Nonostante un finale di stagione deludente, il tecnico rimane determinato: "Nel pre gara mi hanno chiesto se me la sentissi di continuare... e io sono ancora più convinto," afferma, mostrando fiducia nel potenziale del gruppo.

Un punto nelle ultime 4 giornate. Un finale di stagione amaro per Paolo Mandelli, che dopo il ko col Cesena parla ancora del suo futuro. "Nel pre gara mi hanno chiesto se me la sentissi di continuare – spiega – e ho risposto che sono ancora più convinto, questa squadra qui aldilà di tutto con qualche miglioria può fare ancora meglio. Da quando sono arrivato abbiamo fatto i punti per essere settimi, credo che ci sia spazio per fare ancora qualcosa in più. Ma le decisioni non spettano a me e fino a qui non c’è stato nessun incontro. Alla società bisogna dare tempo, sta mettendo delle basi importanti, sta facendo le cose per bene, Modena deve tenersela stretta". Poi si parla della contestazione della Montagnani. "Non è stato facile giocare con un clima avverso – spiega il tecnico – ma io devo parlare della gara, il pubblico ha diritto di esprimere quello che vuole e su questo argomento non ho tanto altro da aggiungere". 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net