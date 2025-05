Paolo Guido è il nuovo procuratore di Bologna | il Csm nomina il pm che ha coordinato la caccia a Messina Denaro

Il Consiglio superiore della magistratura ha nominato Paolo Guido nuovo procuratore capo di Bologna. Attualmente procuratore aggiunto a Palermo, Guido è noto per il suo impegno nella lotta contro la mafia, avendo coordinato le indagini che hanno condotto all'arresto di Matteo Messina Denaro. La sua nomina, votata a maggioranza, segna un importante passo nella giustizia italiana.

Paolo Guido è il nuovo procuratore capo di Bologna. Il plenum del Consiglio superiore della magistratura ha nominato a maggioranza l’attuale procuratore aggiunto di Palermo, esperto pm antimafia e coordinatore delle indagini che hanno portato alla cattura di Matteo Messina Denaro: ha ottenuto 15 voti contro i 12 dell’altra candidata proposta dalla Quinta Commissione, Rosa Raffa, procuratrice aggiunta a Messina. Politicamente la scelta di Guido è stata abbastanza trasversale: per lui si sono espressi il vicepresidente del Csm Fabio Pinelli (avvocato eletto in quota Lega), i cinque consiglieri laici in quota centrodestra, sei togati su sette della corrente conservatrice di Magistratura indipendente (Mi) ma pure i tre laici di centrosinistra, Ernesto Carbone (Italia viva), Roberto Romboli (Pd) e Michele Papa (M5s). 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it