Paolini-Stearns WTA Roma 2025 | orario programma tv streaming

Giovedì 15 maggio, Jasmine Paolini sfiderà la statunitense Peyton Stearns nella semifinale degli Internazionali d’Italia. Il match, che si svolgerà sul Campo Centrale, è previsto come secondo incontro della giornata, a partire dalle 13.00. Scopri come seguire l’evento in TV e streaming, per non perdere nemmeno un momento di questa entusiasmante sfida.

Jasmine Paolini affronterà la statunitense Peyton Stearns nella semifinale degli Internazionali d’Italia. L’appuntamento è per giovedì 15 maggio: sarà il secondo match a partire dalle ore 13.00 sul Campo Centrale e non incomincerà prima delle ore 15.00, il programma di giornata sarà aperto dal quarto di finale maschile tra il polacco Hubert Hurkacz e lo statunitense Tommy Paul. Dopo aver sconfitto una rivale di grande calibro con la lettone Jelena Ostapenko e aver rimontato in un pazzo quarto di finale contro la russa Diana Shnaider, la numero 5 del mondo cercherà una nuova magia di fronte al proprio pubblico e proverà a raggiungere l’atto conclusivo del torneo sulla terra rossa del Foro Italico a Roma. La tennista toscana se la dovrà vedere contro la grande rivelazione della manifestazione, numero 42 del ranking WTA che ha nell’ordine battuto big del calibro di Madison Keys, Naomi Osaka ed Elina Svitolina. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Paolini-Stearns, WTA Roma 2025: orario, programma, tv, streaming

Su questo argomento da altre fonti

Paolini-Stearns, WTA Roma 2025: orario, programma, tv, streaming

Si legge su oasport.it: Jasmine Paolini affronterà la statunitense Peyton Stearns nella semifinale degli Internazionali d'Italia. L'appuntamento è per giovedì 15 maggio: sarà il ...

WTA 1000 Roma 2025, semifinale Paolini-Stearns: data, orario e dove vederla in TV

Lo riporta informazione.it: Dopo il successo in rimonta su Diana Shnaider, Jasmine Paolini vede la finale del WTA 1000 Roma 2025 sempre più vicina. Prima, però, l’azzurra dovrà superare l’ostacolo rappresentato dalla statunitens ...

Paolini-Stearns, quando si gioca: orario e dove vedere in tv gli Internazionali di Roma di Tennis

Si legge su tuttosport.com: La numero 1 d'Italia affronta la statunitense numero 42 nel match valido per l'accesso alla finale del 1000 capitolino ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Atp Pechino - Bolelli e Vavassori in finale - Bene anche Errani e Paolini

Avanzano i doppi italiani al China Open 2024. Simone Bolelli e Andrea Vavassori approdano in finale nel doppio all'Atp di Pechino.