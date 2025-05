Paolini che cuore | rimonta Shnaider e va in semifinale agli Internazionali

Jasmine Paolini conquista le semifinali degli Internazionali d’Italia 2025 dopo una rimonta entusiasmante contro la russa Diana Shnaider. Sul campo, Paolini ha dimostrato grande determinazione, chiudendo il match con il punteggio di 6-7, 4-6, 6-2. Ora attende il prossimo avversario al Masters 1000 di Roma, pronta a continuare il suo cammino nel torneo.

(Adnkronos) – Jasmine Paolini in semifinale agli Internazionali d’Italia 2025. La tennista azzurra oggi, martedì 13 maggio, ha battuto ai quarti di finale la russa Diana Shnaider in tre set con il punteggio di 6-7, 4-6, 6-2. Paolini vola quindi in semifinale al Masters 1000 di Roma, dove affronterà la vincente del match tra l’americana Peyton Stearns e l’ucraina Elina Svitolina Nel primo set Paolini parte forte, piazza subito due break, spinta dall’entusiasmo, che mai è mancato in questi giorni, del Centrale, e vola sul 4-0. Poi però stacca la spina e si fa recuperare, con Shnaider, numero 11 del mondo, che sale fino al 4-4. L’equilibrio continua fino al tie break, dominato dalla russa, che conquista così il primo parziale 7-6. L’inerzia del match non cambia nel secondo parziale. La russa continua a spingere, piazza due break in apertura e si porta sul 4-1. 🔗Leggi su Seriea24.it © Seriea24.it - Paolini, che cuore: rimonta Shnaider e va in semifinale agli Internazionali

Cosa riportano altre fonti

Paolini, che cuore: rimonta Shnaider e va in semifinale agli Internazionali

Si legge su msn.com: La tennista azzurra ha superato la russa in tre set ai quarti di finale del Masters 1000 di Roma ...

Internazionali: cuore Paolini, rimonta e semifinale a Roma

Lo riporta ansa.it: Jasmine Paolini vince in rimonta e approda in semifinale agli Internazionali d'Italia dopo quasi tre in campo sul Centrale. L'azzurra batte in tre set Diana Shnaider con il punteggio di 6-7, 6-4, 6-2.

Roma Open: cuore Paolini, rimonta e semifinale a Roma

Scrive agoramagazine.it: Battuta Diana Shnaider. La gioia dell'azzurra: 'Gara durissima ma la semifinale è un sogno. Il mio team mi ha aiutato, anche il coaching di Sara ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Atp Pechino - Bolelli e Vavassori in finale - Bene anche Errani e Paolini

Avanzano i doppi italiani al China Open 2024. Simone Bolelli e Andrea Vavassori approdano in finale nel doppio all'Atp di Pechino.