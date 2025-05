Paola Ballerini suicida poco prima della laurea indagata l’infermiera che la seguiva nel tirocinio I sospetti su un altro caso Sara Pedri

A tre anni dalla tragica morte di Paola Ballerini, studentessa di infermieristica, la Procura di Reggio Emilia conclude le indagini sulla sua scomparsa avvenuta il 10 maggio 2022. La giovane, originaria di Cadeo, si suicidò gettandosi dalla Pietra di Bismantova. In focus l'infermiera che la seguiva durante il tirocinio e possibili collegamenti con un altro caso, quello di Sara Pedri.

A tre anni dalla morte di Paola Ballerini, la studentessa 21enne di infermieristica originaria di Cadeo, in provincia di Piacenza, che si tolse la vita gettandosi dalla Pietra di Bismantova il 10 maggio 2022, la Procura di Reggio Emilia ha chiuso le indagini preliminari. Sotto inchiesta è finita un'infermiera di oltre 60 anni in servizio all'ospedale Santa Maria Nuova. L'ipotesi di reato è abuso dei mezzi di correzione e di disciplina aggravato dalla conseguenza di aver causato la morte della 21enne. La donna era tra le referenti della studentessa durante il tirocinio svolto nel reparto di Pediatria, tra marzo e aprile del 2022. La ragazza era iscritta al corso di laurea di infermieristica con sede a Reggio Emilia e viveva in un appartamento con alcune ragazza. All'epoca, si sarebbe dovuto laureare poco dopo, a ottobre dello stesso anno.