Panna lamponi e fumata bianca | ecco il gelato del Conclave

Il "Konklave eis", il gelato del Conclave, ha conquistato il web grazie a un gelataio di Monaco di Baviera. Questa deliziosa creazione, composta da panna e lamponi con una fumata bianca, celebra l'elezione di Leone XIV. Il tema papale ha attirato così tanto entusiasmo che, nei giorni successivi, sono arrivate richieste da ogni parte.

