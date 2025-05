panini comics – le proposte disney al salone del libro di torino

Panini Comics porta al Salone del Libro di Torino 2025 una straordinaria selezione di titoli Disney, dal 15 al 19 maggio. Imperdibili per gli amanti delle avventure e delle grandi narrazioni, queste proposte celebrano l'incanto delle storie che hanno fatto sognare generazioni. Scoprite le novità che arricchiranno il panorama editoriale!

In occasione del Salone del Libro di Torino 2025, in corso da giovedì 15 a lunedì 19 maggio, Panini Comics propone una selezione di titoli legati al mondo Disney assolutamente da non perdere, specialmente per gli appassionati dell’avventura e delle grandi storie letterarie. Inoltre, a Torino tanti momenti per conoscere gli autori, sia in area signing per i firmacopie che durante le conferenze. Il programma completo degli appuntamenti al Salone del Libro di Torino è disponibile sui canali social ufficiali di Topolino. Naturalmente, anche Topolino si prepara all’appuntamento più atteso dai lettori con tante sorprese, a partire dalla spettacolare cover variant a tiratura limitata del numero 3625, disponibile in anteprima al Salone del Libro e successivamente in fumetteria e su Panini. 🔗Leggi su Nerdpool.it