Panico in strada a Roma | al volante senza assicurazione prova a fuggire e aggredisce gli agenti

Panico a Roma quando un 49enne, sorpreso alla guida senza assicurazione, ha tentato di fuggire contromano e ad alta velocità. Gli agenti della Polizia Locale, prontamente intervenuti, hanno dovuto affrontare un'aggressione da parte dell'uomo durante il tentativo di fermarlo. Scopri di più su questo episodio sconvolgente nel cuore della città.

