Pandemia e benessere dei bambini | calo netto in salute e rendimento scolastico

La pandemia da Covid-19 ha avuto un impatto devastante sul benessere dei bambini nei Paesi più ricchi, portando a un significativo calo della salute fisica e mentale, oltre a un deterioramento del rendimento scolastico. Queste preoccupanti tendenze sono documentate nel Report Card 19 dell’Unicef, che analizza la situazione attuale dei bambini nel contesto post-pandemico.

Il benessere dei bambini nei Paesi più ricchi del mondo ha subito "un brusco peggioramento" a seguito della pandemia da Covid-19 con "un netto calo del rendimento scolastico, del benessere mentale e della salute fisica". E' quanto emerge dal Report card 19 dell'Unicef dal titolo 'Il benessere di bambine, bambini e adolescenti in un mondo imprevedibile', che mette a confronto i dati del 2018 e del 2022 in 43 Paesi dell'Ocse e dell'Ue. I Paesi Bassi e la Danimarca hanno mantenuto la loro posizione nei primi due posti, seguiti dalla Francia. L'Italia occupa il nono posto su 36 Paesi (non tutti i 43 Paesi hanno dati comparabili) nella graduatoria generale. "Il ritardo dei bambini nelle competenze scolastiche è stimato in media tra 7 mesi e un anno" per quanto riguarda la lettura e la matematica e "circa 8 milioni di 15enni, che rappresentano la metà della fascia d'età, non sono in grado di comprendere un testo di base". 🔗Leggi su Quotidiano.net