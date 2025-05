Pallavolo Castelfranco | ringraziamenti allo staff per i successi e la promozione in A2

La Pallavolo Castelfranco desidera esprimere un sentito ringraziamento a tutto lo staff per il loro straordinario impegno che ha contribuito ai recenti successi e alla storica promozione in A2. Un riconoscimento speciale va alla dg Valentina Panicucci, al team manager Luigi Palidori e al ds Fabio Menichet, augurando loro il meglio per il futuro.

La Pallavolo Castelfranco esprime massima gratitudine verso i membri dello staff per l'eccellente lavoro svolto al servizio della squadra e augura loro il meglio per il prosieguo delle rispettive carriere. La dg e team manager Valentina Panicucci, il team manager Luigi Palidori, il ds Fabio Menichetti, il tecnico Marco Bracci, il suo secondo e scoutman Nicola Ficini, il preparatore atletico Fabio Menichetti e la fisioterapista Annalisa Baldanzi sono stati esempi eccellenti di professionalità, contribuendo con il proprio lavoro ai successi del club. Panicucci ha rappresentato un autentico punto di riferimento per tutto ciò che ruota attorno all'organizzazione e gestione di una stagione sportiva. Un impegno portato avanti con meticolosità e attenzione ad ogni singolo dettaglio, anche attraverso il contributo prezioso di Palidori, altro team manager del sodalizio.

Castelfranco dalla salvezza alla rinuncia del titolo

Dopo amara riflessione la società toscana ha annunciato che non si iscriverà al prossimo campionato di A2. I rumors danno Altino pronta a subentrare

Castelfranco rinuncia al campionato di A2

Con una nota della società il club toscano ha annunciato di non avere la possibilità di proseguire l'attività di vertice. Il titolo rilevato da Altino ?

