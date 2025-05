Pallanuoto femminile L’Ekipe Orizzonte batte Trieste per 11-7 in gara-1 delle semifinali

Inizia con una vittoria convincente la semifinale play-off della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto femminile: L’Ekipe Orizzonte supera Trieste 11-7 in gara-1. Con questo successo, le etnee si avvicinano alla finale Scudetto, beneficiando anche del vantaggio di ospitare l’eventuale gara-3, grazie al loro ottimo piazzamento nella regular season.

Si aprono le semifinali play-off della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto femminile: L'Ekipe Orizzonte regola Trieste per 11-7 in gara-1 e fa un passo verso la finale Scudetto. Le etnee avranno anche il vantaggio di giocare in casa l'eventuale gara-3 grazie al miglior piazzamento in regular season. Nel primo quarto le etnee scappano subito sul 3-0, ma le ospiti accorciano fino al -1, sul 3-2. Nel secondo periodo le siciliane allungano ancora a +3 sul 5-2, poi un botta e risposta tra le due formazioni consente alle giuliane di diminuire il gap con le avversarie fino al -2 di metà gara, a cui si arriva sul 6-4. Nella terza frazione si decide la sfida: le siciliane piazzano un mortifero parziale di 4-0 che le proietta a +6, sul 10-4, a soli 8? dal termine della sfida. Nell' ultimo quarto le padrone di casa possono amministrare, le giuliane rendono meno amaro il passivo, ma a vincere sono le etnee per 11-7.

