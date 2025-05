Pallanuoto femminile la SIS Roma supera per 14-11 il Rapallo nelle semifinali play-off di Serie A1

La SIS Roma fa un passo decisivo verso la finale Scudetto, battendo il Rapallo 14-11 in gara-1 delle semifinali playoff di Serie A1 di pallanuoto femminile. Insieme all’Ekipe Orizzonte, le capitoline hanno dimostrato il loro valore tra le mura amiche, avvicinandosi al sogno di conquistare il titolo nazionale. Ora manca solo un'altra vittoria per accedere alla finale.

Così come L’Ekipe Orizzonte, anche la SIS Roma vince in casa gara-1 della serie al meglio delle 3 sfide valida per le semifinali play-off della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto femminile ed è ora ad un solo successo dall’accesso alla finale Scudetto: le capitoline superano per 14-11 il Rapallo. Nel primo quarto le padrone di casa trovano il break in avvio e poi si portano sul 3-1, ma si fanno riagguantare sul 3-3. Nuovo break della SIS, ma le ospiti accorciano sul 5-4. Nella seconda frazione il Rapallo pareggia dopo 29?, ma le capitoline dal 5-5 piazzano il break di 5-0 che indirizza la sfida per il 10-5 di metà gara. Nel terzo periodo la SIS Roma per tre volte trova il massimo vantaggio sul +6, ma le ospiti nel finale di frazione tornano a -4 sul 13-9. Nell’ ultimo quarto le padrone di casa controllano, vanno sul +5, ma il Rapallo riesce a rendere il passivo meno pesante fino al definitivo 14-11. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto femminile, la SIS Roma supera per 14-11 il Rapallo nelle semifinali play-off di Serie A1

