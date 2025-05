Pallanuoto Champions League 2025 | Barceloneta-Savona 17-10 nell’ultimo turno dei quarti di finale

Nell’ultimo turno dei quarti di finale della Champions League 2024-2025 di pallanuoto maschile, la RN Savona è stata sconfitta per 17-10 in trasferta dal Barceloneta. I liguri, già eliminati, non sono riusciti a ribaltare il risultato, mentre gli spagnoli, già qualificati alla Final Four, si assicurano il secondo posto nel Girone B.

Nell’ultimo turno dei quarti di finale della Champions League 2024-2025 di pallanuoto maschile la RN Savona viene battuta in trasferta per 17-10 dagli spagnoli del Barceloneta: i liguri erano già eliminati, mentre gli spagnoli, già qualificati alla Final Four, chiudono al secondo posto nel Girone B. Il raggruppamento viene vinto dai magiari del Ferencvaros, che battono i romeni dell’Oradea per 20-10, mentre dal Gruppo A passano alla Final Four i serbi del Novi Beograd, che passano per 7-15 in casa dei croati dello Jadran Spalato, ed i francesi del Marsiglia, che perdono il primato cadendo in casa dei greci dell’Olympiacos per 12-8. Il Barceloneta domina il match contro il Savona, chiudendo il primo quarto sul 3-1, per poi allungare fino al 7-2 di metà gara. Il divario tra le due squadre aumenta nel terzo quarto, in cui gli spagnoli si portano sul 12-5, mentre il gap resta invariato nell’ultima frazione fino al definitivo 17-10. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto, Champions League 2025: Barceloneta-Savona 17-10 nell’ultimo turno dei quarti di finale

Approfondimenti da altre fonti

Pallanuoto, Champions League 2025: Barceloneta-Savona 17-10 nell’ultimo turno dei quarti di finale

Scrive oasport.it: Nell'ultimo turno dei quarti di finale della Champions League 2024-2025 di pallanuoto maschile la RN Savona viene battuta in trasferta per 17-10 dagli ...

Champions League 2025-2026, tutte le squadre già qualificate

Segnala today.it: La corsa alla prossima Champions League entra sempre più nel vivo, in Italia e in tutta Europa, in sedici sono già sicure di partecipare ...

Quando si gioca la Finale Champions League 2025: data, orario, dove si gioca e chi ci sarà

Scrive alphabetcity.it: L’attesa sta per finire. La notte più importante del calcio europeo è alle porte: la finale della Champions League 2024/2025 è pronta a regalare emozioni e spettacolo. E quest’anno sarà ancora più spe ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Pro Recco e AN Brescia Vincono nella Champions League di Pallanuoto 2023/2024

La Champions League di Pallanuoto maschile 2023/2024 ha preso il via con una nota di trionfo per le squadre italiane, la Pro Recco, campione in carica, e l'AN Brescia.