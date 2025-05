Pallanuoto Bergamo obiettivo A2 | il 17 maggio all’Italcementi iniziano le semifinali playoff

Il 17 maggio all’Italcementi di Bergamo iniziano le semifinali playoff di pallanuoto, con il team bergamasco che sfida la Locatelli Genova. Le gare si disputano al meglio delle tre, con gara 2 in Liguria il 21 maggio e, se necessario, gara 3 a Bergamo il 24. L’ingresso sarà gratuito per tutti!

LA SFIDA. Contro la Locatelli Genova, si gioca al meglio delle tre sfide. Gara 2 in Liguria mercoledì 21 maggio, l’eventuale gara 3 il 24 a Bergamo. Ingresso gratuito. 🔗Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Pallanuoto Bergamo, obiettivo A2: il 17 maggio all’Italcementi iniziano le semifinali playoff

Approfondimenti da altre fonti

Pallanuoto Bergamo, obiettivo A2: il 17 maggio all’Italcementi iniziano le semifinali playoff

Riporta ecodibergamo.it: La Pallanuoto Bergamo ha ottenuto la qualificazione alle semifinali playoff del campionato nazionale di Serie B, quindi la possibilità di proseguire nella corsa per un posto in A2.

La Pallanuoto Bergamo si qualifica ai playoff: obiettivo il passaggio in Serie A2

Scrive bergamo.corriere.it: Chiusa la regular season al secondo posto. Ora la sfida alla Locatelli Genova al meglio delle 3 gare ...

La Pallanuoto Bergamo si qualifica ai play-off, parte la rincorsa all’A2

Da bergamonews.it: Sabato 17 maggio all’Italcementi la prima partita delle semifinali della Pallanuoto Bergamo Messina: "Traguardo straordinario" ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

DEATHLOOP esce il 21 maggio 2021 Prenotazioni disponibili

DEATHLOOP, l?innovativo sparatutto in soggettiva di Arkane Lyon esce in esclusiva per PlayStation 5 (PS5) e PC il 21 maggio 2021.