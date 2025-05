Pallamano Hc Sannio | i ragazzi di Sintas vincono il derby di andata della finale di Area 7

La pallamano HC Sannio, sotto la guida di Syntas, trionfa nel derby di andata della finale di Area 7 del campionato di serie B maschile. Nel consueto "esilio" di Cerreto Sannita, il club di Benevento, sponsorizzato da Prime Service, supera ancora una volta la rivale cittadina, chiudendo la partita con un punteggio di 28 a 24.

Tempo di lettura: 3 minuti Il Club di Benevento targato “ Prime Service ” vince la finale di andata dell’Area 7 del campionato di serie B maschile, disputata nel solito esilio di Cerreto Sannita!! superando l’altra compagine cittadina per la terza volta in stagione con il punteggio di 28 a 24 a favore dei ragazzi guidati da Mr. Nicolas Sintas, che così approdano con un minimo vantaggio alla finale di ritorno dell’Area 7, che si disputerà a Benevento all’ex Paladua. La gara è stata giocata, come accade solo alla formazione giallo blu da anni, sempre lontano da Benevento, al PalaCerreto e la contesa ha visto i ragazzi cari al Presidente Jlenia Izzo superare brillantemente ogni ostacolo incontrato durante il derby, con la prima frazione di gioco terminata con il punteggio di 12 a 10 per i ragazzi guidati da Cap. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Pallamano, Hc Sannio: i ragazzi di Sintas vincono il derby di andata della finale di Area 7

