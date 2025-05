Pallacanestro Reggiana | stagione regolare da record ora i playoff

La Pallacanestro Reggiana abbandona la stagione regolare con un bilancio straordinario, collezionando 18 vittorie in 30 partite. Questo traguardo segna uno dei momenti più luminosi in quattro decenni di storia nell'elite del basket. Ora, i biancorossi si preparano ad affrontare i playoff, pronti a lottare con determinazione per continuare a scrivere la loro storia.

A prescindere da come andranno gli imminenti playoff, la Pallacanestro Reggiana manda in archivio una delle stagioni regolari di maggior successo nei suoi quattro decenni di permanenza nell’elite del basket. In campionato infatti, con 18 vittorie in 30 partite, i biancorossi hanno ottenuto il miglior risultato, in termini di punti, da dieci anni a questa parte. E se si esclude il biennio d’oro 20142016, quello delle due finali scudetto raggiunte, dove la truppa di Max Menetti chiuse a 42 punti (pari a 21 vittorie che valsero il terzo posto nel 20122015 e il secondo l’anno successivo) solo in un’altra occasione, da neopromossa nel 20122013, totalizzò gli stessi 36 punti di quest’anno. Nella regular-season appena conclusa, inoltre, capitan Vitali e compagni hanno stabilito il record di vittorie in trasferta in 24 stagioni di massima serie: ben 9, pari alla Virtus Bologna, prima classificata, e una sola in meno di Trento e Milano. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net