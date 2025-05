Palermo ai playoff Lagalla | Giusto stare comunque al fianco della squadra

Il sindaco Roberto Lagalla incoraggia i tifosi a rimanere al fianco del Palermo in vista dei playoff, nonostante il deludente pareggio contro la Carrarese che ha alimentato un clima di pessimismo. Tra orgoglio e fiducia, Lagalla richiama all'unità, riconoscendo la gravità della situazione ma sottolineando l'importanza di sostenere la squadra in un momento cruciale.

Orgoglio e fiducia. Dopo il deludente pari interno di 24 ore fa con la Carrarese e il pessimismo latente che aleggia sul Palermo, a infondere coraggio ci pensa addirittura il sindaco Roberto Lagalla, che però non tralascia il realismo. A tre giorni dalla sfida più importante della stagione (si. 🔗Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Palermo ai playoff, Lagalla: "Giusto stare comunque al fianco della squadra"

Palermo, le possibili combinazioni per entrare ai playoff in questa giornata

msn.com scrive: Il Palermo si prepara ad affrontare il Frosinone, in una sfida da dentro o fuori sia per l'importanza del match che per i tre punti in palio. La sfida contro la squadra di Bianco potrebbe anche far ...

Calcio: Palermo,l'avversaria dei playoff sarà la Juve Stabia

Da msn.com: Evitata la sconfitta a pochi minuti dalla fine, grazie a un gol di Le Douaron, che ha pareggiato la rete del vantaggio di Shpendi. (ANSA) ...

Palermo, giusto criticare ma serve rispetto: Vasic merita sostegno

Come scrive msn.com: Dopo giorni complicati, il Palermo torna al successo, ma resta l’amarezza per quanto accaduto a Vasic. Il giovane, bersaglio di critiche e ironie, merita rispetto. La squadra lo sostiene: ora serve co ...

