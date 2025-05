Palazzo Reale di Napoli in ventimila alla mostra di Pino Daniele 

Il Palazzo Reale di Napoli ospita la mostra "PINo DANIELE. SPIRITUAL", un omaggio al leggendario cantautore partenopeo. Inaugurata il 19 marzo scorso, l'esposizione continua a riscuotere un grande successo di pubblico, attirando visitatori fino al 6 luglio 2025, in un evento ricco di emozioni e cultura.

Grande successo per la mostra PINO DANIELE. SPIRITUAL che prosegue fino al 6 luglio al Palazzo Reale di Napoli. Napoli, 14 maggio 2025 – Grande successo di pubblico per la mostra PINO DANIELE.SPIRITUAL, inaugurata lo scorso 19 marzo al Palazzo Reale di Napoli alla presenza del Ministro della Cultura Alessandro Giuli e delle principali Istituzioni della città. A quasi due mesi dal debutto ha fatto registrare oltre 20.000 visitatori con la presenza di numerosi giovani, tante scolaresche, oltre a famiglie, residenti e turisti. L’esposizione,dedicata ad uno dei più amati artisti italiani e internazionali resterà aperta fino al 6 luglio. Per la prima volta, la storia di un cantautore, tra più importanti della musica italiana, viene raccontata attraverso un ricco mosaico di contenuti audiovisivi, pubblici e privati, materiali d’autore e amatoriali, documenti inediti, oggetti personali e strumenti che lo hanno accompagnato nel suo percorso creativo. 🔗Leggi su Puntomagazine.it