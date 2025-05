Palazzo Reale di Napoli in ventimila alla mostra di Pino Daniele

Il Palazzo Reale di Napoli ospita fino al 6 luglio la mostra "Pino Daniele. Spiritual", dedicata al celebre artista napoletano. Inaugurata il 19 marzo, l'esposizione ha già riscosso un grande successo, attirando migliaia di visitatori e celebrare l'eredità musicale e culturale di Pino Daniele. Una vera festa per gli amanti della musica e della cultura partenopea.

La mostra dedicata a Pino Daniele è stata inaugurata il 19 marzo scorso e proseguirà fino al 6 luglio al Palazzo Reale di Napoli. Grande successo di pubblico per la mostra PINO DANIELE. SPIRITUAL, inaugurata lo scorso 19 marzo al Palazzo Reale di Napoli alla presenza del Ministro della Cultura Alessandro Giuli e delle principali .

