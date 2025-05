Tomas Palacios, difensore argentino classe 2003, è tornato dall'esperienza in prestito al Monza, creando attesa tra i tifosi dell'Inter. Con diverse richieste per lui già pervenute dall'estero, la dirigenza nerazzurra dovrà decidere il suo futuro. Quali saranno le strategie per valorizzare il giovane talento? Scopriamo i dettagli e le prospettive in arrivo.

Palacios Inter, quale futuro per il difensore? Il punto tra il rientro dal prestito al Monza e le richieste già arrivate per lui dall'estero. Uno dei temi da risolvere per i dirigenti del calciomercato Inter in estate riguarda il futuro di Tomas Palacios. Il difensore argentino classe 2003, acquistato in estate dai nerazzurri e poi girato in prestito al Monza a gennaio, farà rientro a Milano al termine della stagione. Una stagione non positiva per lui. Come rivelato dal Corriere dello Sport, per il calciatore sono già arrivate due richieste da club esteri. PALACIOS INTER – «Il canadese (Buchanan, ndr) dunque rientrerà a Milano e poi il club interista dovrà decidere cosa fare così come per il difensore Palacios, che tornerà dal prestito al Monza con appena 7 presenze maturate fin qui. Sull'argentino, costato 6,5 milioni la scorsa estate, hanno già chiesto informazioni Eintracht Francoforte e Basilea per imbastire una possibile trattativa»