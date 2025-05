‘PagoPa | la pubblica amministrazione che semplifica’ confronto tra istituzioni ed enti

Si è svolto oggi a Roma, presso il Centro Studi Americani, l'evento "PagoPa: la pubblica amministrazione che semplifica". Organizzato dall’Istituto Piepoli e da PagoPa S.p.A., l’incontro ha messo in luce come questa piattaforma innovativa favorisca un confronto più efficiente tra istituzioni ed enti, promuovendo la digitalizzazione dei servizi pubblici.

Pa - De Felice (Inps): Evento di confronto importante per attori pubblica amministrazione

Lavoro - "Questo è un evento importante per tutta la pubblica amministrazione italiana. È un evento annuale che vanta una grande storia, dove ci ritroviamo per confrontarci tra varie pubbliche amministrazioni con strumenti innovativi nei vari settori.