Il Milan è stato superato dal Bologna nella finale di Coppa Italia, disputata allo stadio Olimpico. Dopo un primo tempo caratterizzato da controversie e occasioni, Ndoye ha sbloccato la partita al 53esimo, portando i rossoblù alla vittoria. Delusione per Pulisic e i rossoneri, mentre analizziamo voti, top e flop dell'incontro.

Voti, Top e Flop della sfida andata in scena allo stadio Olimpico e valevole per la finale di Coppa Italia Dopo un primo tempo ricco di episodi arbitri e di occasioni, il match si sblocca nella ripresa grazie a Ndoye. E’ così il Bologna ad andare avanti al 53esimo e a vincere la partita. Il Milan, infatti, non riesce mai a impensierire la squadra di Vincenzo Italiano che porta a casa il trofeo. PAGELLE E TABELLINO MILAN-BOLOGNA 0-1: Ndoye fa il fenomeno, delusione Pulisic! (LaPresse) – Calciomercato.it Ecco i voti: MILAN Maignan 6. Tomori 5 – Dal 61? Walker 4,5. Gabbia 5. Pavlovic 5,5. Alex Jimenez 4,5 – Dal 61? Joao Felix 5. Fofana 4,5 – Dall’87’ Chukwueze s.v.. Reijnders 4,5. Theo Hernandez 5,5. Pulisic 4,5 – Dall’87’ Abraham s.v.. Jovic 5,5 – Dal 61? Gimenez 5. Leao 6. All. Conceicao 4,5. 🔗Leggi su Calciomercato.it