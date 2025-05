Paganini rivela | Osimhen alla Juve con quale allenatore? Tudor potrebbe restare se va in Champions ma occhio a quei due nomi

Paolo Paganini di Rai Sport svela importanti sviluppi sul calciomercato della Juventus, con Victor Osimhen nel mirino. I tifosi sognano un futuro in bianconero per il bomber del Napoli, ma la situazione si complica: attenzione agli allenatori in corsa. Scopriamo insieme le ultime novità e i possibili scenari.

Paganini: «Osimhen con quale allenatore? Rispondo così». La rivelazione che fa sognare i tifosi della Juventus. Come rivelato da Paolo Paganini di Rai Sport, il calciomercato Juve si sta già muovendo per Osimhen: il club bianconero avrebbe incontrato l’entourage del bomber nigeriano. Nel suo post X su Osimhen, un utente ha chiesto con quale allenatore arriverebbe a Torino l’attaccante. Ecco la risposta del noto giornalista. PAGANINI – «Conte se lascia Napoli e non è detto oppure Gasperini. Tudor potrebbe restare se va in Champions League». .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Paganini rivela: «Osimhen alla Juve con quale allenatore? Tudor potrebbe restare se va in Champions, ma occhio a quei due nomi»

Altre fonti ne stanno dando notizia

RAI - Paganini: "Juventus su Osimhen, ma non è facile trattare con De Laurentiis"

Segnala napolimagazine.com: Paolo Paganini, giornalista Rai, è intervenuto a Fuori di Juve su Radio Bianconera: L'atteggiamento della Juve, al di là del passo falso avuto a Parma, credo sia molto propositivo. Non bisogna dimenti ...

RAI - Paganini: "La Juventus potrebbe puntare su Osimhen, perchè ha un collegamento con Giuntoli"

Secondo napolimagazine.com: Paolo Paganini ... Kolo Muani è in prestito secco, la Juve non può permettersi di fare l'errore fatto a inizio stagione, di puntare solo su un attaccante. Potrebbe la Juve puntare su un nome forte, ...

Sportmediaset - Juve, per Osimhen "ostacolo" Galatasaray

tuttojuve.com scrive: Victor Osimhen, centravanti nigeriano classe 1998 del Napoli, attualmente in forza al Galatasaray, è sempre tra gli obiettivi di mercato della Juventus in vista della prossima stagione.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Controversia TikTok Napoli-Udinese: Victor Osimhen in crisi con il club

La vigilia della partita Napoli-Udinese si surriscalda ulteriormente: oltre alle sfide tattiche, il rapporto tra il Napoli e Osimhen è in crisi.