Tempo di lettura: < 1 minuto La comunità di Paduli si unisce in un gesto di grande solidarietà per supportare Amelia, la giovanissima coinvolta in un incidente stradale la notte del 18 Aprile. Per fronteggiare le spese mediche e le cure necessarie a Amelia, è stata avviata una raccolta fondi promossa dal Comitato Provinciale UNPLI Benevento, il Comune di Paduli e la Parrocchia S. Bartolomeo Apostolo insieme alla famiglia. “La solidarietà è la forza che unisce i cuori nelle difficoltà” è lo slogan con cui hanno lanciato la campagna di raccolta fondi a cui si può contribuire con una donazione: In contanti, presso la Parrocchia o il Comitato UNPLI Benevento. Oppure tramite bonifico bancario al seguente IBAN intestato al Presidente. Provinciale UNPLI Benevento Renzo Mazzeo. IT71Q3608105138265426665455 causale: nome cognome donazione per Amelia L'articolo Paduli, la comunità si mobilita per sostenere Amelia: iniziata una raccolta fondi per le cure mediche proviene da Anteprima24. 🔗Leggi su Anteprima24.it