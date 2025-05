Padroni incivili vietato l’accesso ai cani di tutte le taglie nel duomo di Terni

Il Duomo di Terni ha deciso di vietare l'accesso ai cani di tutte le taglie a causa di comportamenti inappropriati da parte di alcuni proprietari. L'episodio scatenante è avvenuto durante la domenica delle Palme, quando un animale, trascinato al guinzaglio, ha lasciato "tracce" lungo la navata, suscitando indignazione e proteste.

“A causa di padroni incivili è vietato l’ingresso ai cani di tutte le taglie in cattedrale”. La goccia di troppo è “caduta” nel vaso alla fine della celebrazione della domenica delle Palme quando un cane, al guinzaglio del suo padrone, ha lasciato una scia di “ricordini” lungo la navata centrale. 🔗Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - “Padroni incivili”, vietato l’accesso “ai cani di tutte le taglie” nel duomo di Terni

In duomo Terni vietato ingresso cani a 'causa padroni incivili'

Si legge su msn.com: (ANSA) - TERNI, 14 MAG - Nella cattedrale di Terni l'ingresso "è vietato" a "cani di tutte le taglie" a "causa dei padroni incivili". Un avviso ben visibile su un cartello affisso sulla porta d'ingres ...

Terni, la cattedrale vietata ai cani: «I padroni sono incivili»

Secondo ilmessaggero.it: TERNI Il cartello non lascia dubbi: in Santa Maria Assunta, il Duomo di Terni, è' vietato l'ingresso ai cani. E per far capire al primo sguardo l'antifona è stato ...

