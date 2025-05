Padroni e amici a quattro zampe | un incontro informativo con gli esperti

Giovedì 15 maggio, il Comune di Forlì invita i padroni di cani a un incontro informativo nel salone comunale di piazza Saffi 8. Promosso dal centro cinofilo Dog Galaxy, l'evento si propone di fornire preziose informazioni sull'educazione e il benessere dei nostri amici a quattro zampe, creando un connessione tra esperti e proprietari.

