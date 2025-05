Padova l' Under 14 vola in final four nazionale contro il Parma

Il Padova Under 14 conquista un meritato posto nella final four nazionale di Recanati, in programma il 25-26 maggio, dopo un emozionante 3-2 contro l'Atalanta. La rete che ha spianato la strada alla vittoria è stata realizzata da Cesare Scanferla, che ha dimostrato freddezza, talento e un istinto da vero campione.

