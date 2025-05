Oylum svela il segreto su Can e dona un rene a Tolga mentre si accrescono le tensioni familiari

Nella prossima stagione di "Tradimento", le tensioni familiari si intensificano mentre Oylum svela un segreto cruciale su Can, donando un rene a Tolga. In un momento drammatico, Oylum si prepara a rivelare a Tolga la verità sulla sua paternità, ma il destino riserva sorprese: la confessione potrebbe non essere ascoltata, lasciando tutto in sospeso.

La prossima stagione di Tradimento riserva rivelazioni cruciali: Oylum si troverà al capezzale di Tolga per comunicargli un segreto di fondamentale importanza. Con l'ammissione della verità, essa svelerà al ragazzo che il genitore di Can è proprio lei, rivelazione che però non potrà essere ascoltata dal giovane, ancora sedato a seguito di un delicato trapianto.

