Ottanta barche abbandonate tra Giampilieri e Ponte Gallo serviranno 200mila euro per rimuoverle

Ottanta barche abbandonate tra Giampilieri e Ponte Gallo rappresentano un grave problema ambientale, costando al Comune 200mila euro per la loro rimozione. Questi relitti, simbolo di degrado, trasformano le spiagge in discariche. Il censimento, promosso dall'assessore alle Politiche del Mare Francesco Caminiti, sottolinea l’urgenza di interventi per ripristinare la bellezza del litorale messinese.

Spiagge utilizzate come discariche anche per abbandonare barche ormai in disuso. Sono ben 80 i relitti sul litorale messinese, da Giampilieri a Ponte Gallo. Questi i risultati del censimento fortemente voluto dall'assessore alle Politiche del Mare Francesco Caminiti. Toccherà, infatti, al Comune.

