ottanta barche abbandonate tra giampilieri e ponte gallo serviranno 200mila euro per rimuoverle

Ottanta barche abbandonate tra Giampilieri e Ponte Gallo necessitano di 200mila euro per essere rimosse. Le spiagge, purtroppo, sono diventate discariche di relitti, evidenziando un problema più ampio di degrado. Questo censimento, fortemente voluto dall'assessore Francesco Caminiti, segna un passo importante verso la salvaguardia del litorale messinese e il ripristino della sua bellezza.

Spiagge utilizzate come discariche anche per abbandonare barche ormai in disuso. Sono ben 80 i relitti sul litorale messinese, da Giampilieri a Ponte Gallo. Questi i risultati del censimento fortemente voluto dall'assessore alle Politiche del Mare Francesco Caminiti. Toccherà, infatti, al Comune. 🔗Leggi su Messinatoday.it