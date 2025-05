Ostia Summer Jam | breakdance danza per i più piccoli talk e musica live

Sabato 17 maggio alle 15, al Teatro del Lido, si svolge l'Ostia Summer Jam, un evento imperdibile che celebra la cultura del breakdance. Un'intensa competizione tra ballerini di Breaking da tutta Italia, affiancata da workshop per bambini e musica live, renderà questa giornata unica per gli appassionati e le famiglie. Unisciti a noi!

Sabato 17 maggio alle 15, al Teatro del Lido, va in scena Ostia Summer Jam, un ricco programma che accompagna un’accesa sfida tra ballerini di Breaking provenienti da tutta Italia, in gara per aggiudicarsi il primo posto. E ancora, workshop di Breaking dedicati ai più piccoli, forum di. 🔗Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Ostia Summer Jam: breakdance, danza per i più piccoli, talk e musica live

Al Teatro del Lido il 17 maggio “Ostia Summer Jam”

Si legge su romadailynews.it: TEATRO DEL LIDO DI OSTIA Dhart Academy presenta OSTIA SUMMER JAM Sfide di breakdance, laboratori di danza per i più piccoli, talk e musica live 17 ...

