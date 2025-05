Ostello della Gioventù di Mergellina diventa una residenza universitaria | le proteste

L'ostello della gioventù di Mergellina si trasforma in residenza universitaria, scatenando proteste e polemiche. La consigliera regionale campana indipendente Marì Muscarà definisce la decisione "incomprensibile", lamentando la perdita di un importante punto di riferimento per il turismo giovanile internazionale e un prezioso bene pubblico per la città.

"Una scelta incomprensibile che cancella un punto di riferimento per il turismo giovanile internazionale, sottraendo alla città un bene pubblico e una risorsa fondamentale". Così la consigliera regionale campana indipendente Marì Muscarà sulla decisione della Regione Campania di trasformare.

