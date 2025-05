Osservatorio contro le discriminazioni sul lavoro le criticità in Calabria | caporalato e precarietà

L'Osservatorio regionale contro le discriminazioni sul lavoro ha presentato la sua relazione annuale, evidenziando le gravi criticità in Calabria. Caporalato, disuguaglianza salariale tra uomini e donne, e la precarietà lavorativa si confermano come le problematiche principali che affliggono il mercato del lavoro calabrese, richiedendo un intervento urgente e mirato per garantire equità e dignità ai lavoratori.

Caporalato, disuguaglianza salariale tra uomini e donne e instabilità lavorativa restano tra le problematiche più rilevanti nel mondo del lavoro calabrese. È quanto emerge dalla relazione annuale dell'Osservatorio regionale contro le discriminazioni nei luoghi di lavoro, presentata oggi a Palazzo.

