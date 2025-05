Ospedale di Perugia medici e infermieri dalla Palestina Il progetto per costruire centri specialistici in Cisgiordania

L'ospedale di Perugia accoglie medici e infermieri palestinesi per un tirocinio formativo presso il Centro per le Malattie Emorragiche Congenite. Questo progetto, volto a costruire centri specialistici in Cisgiordania, è guidato dalla prof.ssa Cecilia Becattini, promuovendo la collaborazione internazionale nel settore sanitario e contribuendo a migliorare le capacità mediche in Palestina.

L'ospedale di Perugia ospita medici e infermieri palestinesi. I quattro professionisti sono al Santa Maria della Misericordia per un tirocinio formativo al Centro per le Malattie Emorragiche Congenite della Struttura di Medicina d'Urgenza, diretta dalla professoressa Cecilia Becattini

