Ospedale del Valdarno I 5 Stelle segnalano criticità

Il Movimento 5 Stelle Valdarno solleva nuovamente preoccupazioni sulle condizioni dell'ospedale Santa Maria alla Gruccia. Arezzo, 14 maggio 2025 – Le persistenti criticità, in particolare del pronto soccorso, sollevano interrogativi sulla qualità del servizio sanitario nel territorio, richiedendo un intervento urgente per garantire la sicurezza e la salute dei cittadini.

Arezzo, 14 maggio 2025 – Il Movimento 5 Stelle Valdarno torna a puntare i riflettori sulla situazione sanitaria del territorio, esprimendo forte preoccupazione per le persistenti criticità dell'ospedale Santa Maria alla Gruccia. Nel mirino, ancora una volta, il pronto soccorso, dove nonostante alcuni interventi strutturali recenti, le problematiche risulterebbero gravi e irrisolte. Secondo quanto segnalato dal Movimento, negli ultimi anni si è verificata una progressiva riduzione dei servizi ospedalieri, culminata con la soppressione di alcuni reparti, come quello di neurologia, e una crescente carenza di personale sanitario. Medici, infermieri e operatori socio-sanitari sarebbero ormai insufficienti a coprire i bisogni di un bacino d'utenza vasto e in costante aumento. Il pronto soccorso, in particolare, resta uno dei nodi critici principali.

Ospedale del Valdarno. I 5 Stelle segnalano criticità

lanazione.it scrive: Il M5S denuncia in particolare le condizioni della postazione di triage, collocata in una zona che non garantisce la riservatezza necessaria.

"Criticità strutturali e scarsa privacy". La condizione dei pazienti alla Gruccia

Come scrive msn.com: "Negli ultimi anni - affermano i pentastellati - si è assistito a una progressiva riduzione dei servizi ospedalieri, con la soppressione di posti letto come quelli destinati a neurologia. A ciò si ...

M5S Valdarno: “Pronto soccorso della Gruccia: continuano le criticità strutturali”

Secondo valdarnopost.it: Il Movimento 5 Stelle “Valdarno” interviene sul pronto soccorso dell’ospedale della Gruccia. “Movimento 5 Stelle esprime preoccupazione per la sanità nel Valdarno, in particolare per le criticità risc ...

