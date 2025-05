Osimhen vuole solo la Juventus | il Napoli rischia di perderlo a zero nel 2026 se non lo accontenta Pedullà

Victor Osimhen, dopo il prestito al Galatasaray, torna a Napoli con un'obiettivo chiaro: la Juventus. Nonostante i rumors su altri club, il nigeriano sembra aver scelto i bianconeri come priorità. Con il suo contratto in scadenza nel 2026, il Napoli deve agire rapidamente per evitare di perderlo a zero.

Victor Osimhen farà ritorno a Napoli dopo il prestito al Galatasaray. Ci sono diversi club sull’attaccante nigeriano, che però pare abbia messo la Juventus come priorità per il trasferimento. Ricordiamo che il suo contratto con gli azzurri scadrà nel 2026. Il Napoli rischia di perdere Osimhen a zero nel 2026 se non lo accontenta. Scrive Alfredo Pedullà: Victor Osimhen ha messo la Juve in cima alla lista dei desideri, non vuole andare in Arabia e anche se arrivasse una proposta dalla Premier preferirebbe raggiungere il suo “padrino” Giuntoli a Torino. Certo, c’è una clausola da 75 milioni che vale per l’estero e non per l’Italia, e se Osi ha scelto, bisogna tenere in forte considerazione il suo desiderio all’interno di qualsiasi trattativa. Anche perché la famosa opzione rinnovo fino al 2027 prevede emolumenti per Victor da 15 milioni netti, molto difficile che scatti. 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Osimhen vuole solo la Juventus: il Napoli rischia di perderlo a zero nel 2026 se non lo accontenta (Pedullà)

