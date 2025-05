Osimhen Juve il nigeriano lancia due messaggi ai bianconeri | sua la doppietta contro il Trabzonspor che permette al Galatasaray di vincere la Coppa di Turchia – VIDEO

Victor Osimhen si conferma star del calcio turco, realizzando una doppietta nella finale di Coppa di Turchia contro il Trabzonspor, portando il Galatasaray alla vittoria. Con questo trionfo, il bomber nigeriano lancia due messaggi ai bianconeri, alimentando le speculazioni su un possibile futuro in Serie A. Scopri i dettagli del suo grande successo.

Osimhen Juve, il bomber nigeriano conquista il suo primo trofeo in Turchia: sua la doppietta contro il Trabzonspor. Victor Osimhen è grande protagonista in Turchia. Nella serata odierna si è giocata la finale di coppa nazionale tra Galatasaray e Trabzonspor. A trionfare sono stati i giallorossi, che hanno battuto i rossoazzurri per 3-0. Decisivo per la conquista della diciannovesima Coppa di Turchia da parte del Galatasaray è stato proprio l’attaccante nigeriano. La sua doppietta ha deciso il match, che gli ha regalato il secondo trofeo in carriera dopo lo scudetto vinto col Napoli due stagioni fa. Il calciomercato Juve appunta questa impresa e prepara l’assalto per vestirlo di bianconero. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Osimhen Juve, il nigeriano lancia due “messaggi” ai bianconeri: sua la doppietta contro il Trabzonspor che permette al Galatasaray di vincere la Coppa di Turchia – VIDEO

Cosa riportano altre fonti

Osimhen Juve, De Laurentiis fa il prezzo per i bianconeri: svelata la richiesta per il bomber nigeriano! Cifre e dettagli

Si legge su juventusnews24.com: Osimhen Juve, De Laurentiis fa il prezzo: le cifre svelate per l’acquisto del bomber del Napoli. Ultimissime Secondo quanto riportato da Il Mattino, nonostante la recente smentita di Cristiano Giuntol ...

Osimhen Juventus, arrivano conferme: il nigeriano vuole una nuova avventura e la preferenza espressa è chiara. Cosa filtra attualmente

Lo riporta juventusnews24.com: Osimhen Juventus, lo scenario è già tracciato! Il nigeriano ha espresso la sua preferenza sul futuro: come stanno le cose Il grande obiettivo del calciomercato Juve per la prossima sessione estiva è O ...

Juventus, Osimhen la prima scelta dei bianconeri: De Laurentiis spara alto

Scrive sportpaper.it: La Juventus vuole Victor Osimhen. La dirigenza della Vecchia Signora lavora già in vista del mercato estivo, e lavora da tempo per portare il nigeriano a Torino. La qualificazione alla prossima Champi ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Turchia, pugno di ferro di Erdogan contro le Ong

Il Parlamento turco approva una legge sulla supervisione delle associazioni.. La libertà é ormai un sogno in Turchia, dove Erdogan domina la scena e ora arriva a limitare anche fondazioni e associazioni in prima linea per i diritti civili.