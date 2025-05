Osimhen Juve i bianconeri preparano l’offensiva per portarlo a Torino! Sarà lui il dopo Vlahovic? Svelata la condizione per lo sprint decisivo | tutti gli aggiornamenti

La Juventus è pronta a puntare su Victor Osimhen come possibile sostituto di Dusan Vlahovic. Secondo il Corriere dello Sport, i bianconeri stanno preparando un'offensiva per portare l'attaccante nigeriano a Torino. Scopriamo insieme i dettagli e le condizioni per un eventuale trasferimento imminente.

Osimhen Juve, i bianconeri preparano l’offensiva per portarlo a Torino: tutti i dettagli sull’attaccante nigeriano. L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fornito un’importante aggiornamento sul futuro di Osimhen, attaccante del Napoli in prestito al Galatasaray. Il mercato Juve sarebbe pronto a sferrare l’offensiva per portare il nigeriano a Torino in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Il club, si legge, potrà aggredire, in caso di qualificazione, il mercato senza ulteriori aumenti di capitali e puntare Osimhen per cui servirà una cifra importante. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Osimhen Juve, i bianconeri preparano l’offensiva per portarlo a Torino! Sarà lui il dopo Vlahovic? Svelata la condizione per lo sprint decisivo: tutti gli aggiornamenti

