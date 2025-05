Osimhen Juve De Laurentiis fa il prezzo per i bianconeri | svelata la richiesta per il bomber nigeriano! Cifre e dettagli

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, è nel mirino della Juventus. Aurelio De Laurentiis ha fissato il prezzo per il bomber nigeriano, suscitando l’interesse dei bianconeri. Secondo Il Mattino, nonostante le smentite, il calciomercato juventino continua a puntare sul talentuoso giocatore. Ecco i dettagli delle cifre richieste per il trasferimento.

Osimhen Juve, De Laurentiis fa il prezzo: le cifre svelate per l'acquisto del bomber del Napoli. Ultimissime. Secondo quanto riportato da Il Mattino, nonostante la recente smentita di Cristiano Giuntoli il calciomercato Juve continua a ritenere Victor Osimhen la priorità per l'attacco. Il Napoli, dal canto suo, non avrebbe cambiato atteggiamento nei confronti del club bianconero: la richiesta è di non meno di 90 milioni di euro per trattare il bomber nigeriano. La Juventus è insomma avvisata in vista dell'estate.