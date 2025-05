Osimhen glissa | I tifosi del Galatasaray mi stanno dimostrando un amore irresistibile Futuro? Solo in quel momento prenderò una decisione con il club

Victor Osimhen parla del suo futuro con cautela, sottolineando l'affetto dei tifosi del Galatasaray. Dopo la finale di Coppa di Turchia, l'attaccante rivela che prenderà una decisione definitiva sul suo destino solo in un secondo momento, accendendo l'interesse dei club, tra cui la Juventus. Resta alta l’attenzione sul futuro del giovane talento.

Osimhen annuncia quando prenderà la decisione definitiva sul prosieguo della sua carriera: le parole dell’obiettivo della Juve. + Victor Osimhen non si lascia andare sul suo futuro dopo la finale di Coppa di Turchia tra Galatasaray e Trabzonspor decisa anche grazie a una sua doppietta. L’attaccante del Napoli, in prestito al Galatasaray, ha commentato così le voci che lo vedono in orbita Juve. PAROLE – « I tifosi mi stano dimostrando un amore irresistibile. Darò tutto me stesso per la squadra fino al termine della stagione. Solo al termine dell’annata prenderemo una decisione ». .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Osimhen glissa: «I tifosi del Galatasaray mi stanno dimostrando un amore irresistibile. Futuro? Solo in quel momento prenderò una decisione con il club»

